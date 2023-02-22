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Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik

Spor Haberleri

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan Kocaelispor-Sakaryaspor arasındaki dostluk maçında kavga çıktı. Sakaryaspor taraftarı kendi arasında kavga etti. Sahaya giren emniyet görevlilerine de yabancı madde fırlattılar.

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Tribünde 2 taraftarın tartışmayla başlayan olay, bir anda alevlendi ve arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri tribüne giderek müdahalede bulundu. Bu kez taraftarlar ile çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. Birkaç kişi polis ekipleri tarafından tribünden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kısa süren gerginlik daha sonra normale döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Spor Haberler

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