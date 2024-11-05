Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Sakaryaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımının galip gelerek ligin üst sıralardaki yerini korumasını istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden Caner Osmanpaşa antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden minik Kocaelispor taraftarları takımla karşılıklı tezahürat yaparak hatıra fotoğrafı çekildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlam, önlerinde çok önemli bir maç olduğunu, kazanarak ligin üst sırasındaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Sağlam, kazanıp galibiyet serisi oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Milli takım arası var. Camianın mutluluğu, motivasyonu, taraftarımızın mutluluğu için kazanmak lazım. İki takım arasında tatlı bir rekabet var, o yüzden maç önemli hale geliyor." dedi.

Pazar gününe kadar iyi hazırlanacaklarını belirten Sağlam, "Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, kendi yaptığımız güzel şeyleri arttıracağız. İyi bir mücadeleyle, iyi bir maç oynayıp inşallah güzel bir sonuçla ayrılıp, geleceğe umutlu bakmanın hesaplarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengizhan Sabuncu neden öldü, hastalığı neydi? Cengizhan Sabuncu kimdir, Sibel Can menajeri Cengizhan Sabuncu kimdir? Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Onuralp Bitim kimdir, hangi takımda oynuyor? 5-6 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 6 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Eray kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Eray Aksungur kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç kim, kaç yaşında, nereli, evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.