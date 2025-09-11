Kocaelispor, Ryan Mendes ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Ryan Mendes ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de transfer süresinin bitmesine 1 gün kala Kocaelispor bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı kulüp bu hafta, Aaron Appindangoye ve Yusuf Cihat Çelik'in ardından 35 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Mendes ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Formamız için verdiği emeklerden dolayı Ryan Mendes'e teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen yıl 34 maçta takımına 12 gollük katkı veren Mendes, yeni sezonda 4 maçta forma giydi. - KOCAELİ