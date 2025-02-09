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Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'dan sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı. Rivas, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile gerçekleştirdiği toplantının ardından 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Rivas'ı renklerine bağladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen Rivas, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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