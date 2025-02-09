Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Rivas'ı renklerine bağladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen Rivas, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. - KOCAELİ