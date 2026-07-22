Kocaelispor, Karol Linetty ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu