Haberler

Kocaelispor, Karol Linetty ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun

Yaptığı yorum Survivor yarışmacısını şoke etti: Denizi pisletiyorsun
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Maç biter bitmez açıkladı: O isim Fenerlileri sevinçten çıldırtır