Kocaelispor, PFDK Cezalarına Tahkim Kurulu'na İtiraz Etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Sakaryaspor maçı sonrası 2 maç saha kapama, ardından blok kapama ve para cezası alan Kocaelispor, Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası ve farklı maddelerden para cezası verildi. Başkan Vekili Veli Başkurt, Basın Sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ile Serkan Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bizzat giderek Tahkim Kurulu'na itirazını sundu.

Kulüp itirazla ilgili açıklama yaptı

Kocaelispor tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze PFDK tarafından verilen 2 müsabakayı kendi sahamızda seyircisiz oynama ve aynı zamanda muhtelif tribünlerde bloke cezası kararına karşı Tahkim Kurulu'na itiraz 10.4.2025 bugün itibariyle yapılmıştır. Kulübümüz tarafından tanzim edilen tahkim kurulu itiraz dilekçesi ve itirazımızı haklı gösterir tüm ek belgeler bizatihi kulüp başkan vekili Veli Başkurt, basın sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ve Serkan Bulut tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi ziyarette bulunarak ilgili makamlara ibraz edilmiştir. Kulübümüzün itirazında haklılığını ortaya koyan tüm hususlarda en üst düzeyde görüşmeler yapıldığını camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ