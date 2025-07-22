Kocaelispor, Milli Kaleci Serhat Öztaşdelen'i Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2004 doğumlu milli kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma gereği, Öztaşdelen'in sonraki satışında Altınordu'ya yüzde 50 pay verilecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna kattı.
Kulübün yazılı açıklamasında genç file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Anlaşmada, kaleci Öztaşdelen'in bir sonraki satışından Altınordu'ya yüzde 50 pay şartının yer aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor