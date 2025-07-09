Kocaelispor, Massadio Haidara ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Massadio Haidara ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Kocaelispor, 32 yaşındaki sol bek Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Haidara, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giydi ve kariyerinde Newcastle, Nancy, Lens ve Brest kulüplerinde oynadı.

Kocaelispor daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki sol bek Massadio Haidara'yı kadrosuna kattı. Kocaelispor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara."

Geçen sezon 31 maçta forma giyen Massadio Haidara kariyerinde Newcastle, Nancy, Lens ve Brest'te oynadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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