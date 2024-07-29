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Kocaelispor, Marcao ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı

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Kocaelispor, 30 yaşındaki santrfor Marcao'yu Al Ahli kulübünden 1 yıllığına kiraladı. Transfer sezonunda 12 oyuncuyu renklerine bağlayan Kocaelispor, Marcao transferini de tamamladı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, 30 yaşındaki santrfor Marcao ve kulübü Al Ahli ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladı.

Transfer sezonunda şimdiye kadar 12 ismi renklerine bağlayan Kocaelispor, bir transferi daha bitirdi. Kocaeli temsilcisi, Brezilyalı santrfor Marcao ile anlaşmaya vardı. Transfer için Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na bağlı Al Ahli kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirme adına şehrimize gelecektir" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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