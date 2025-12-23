Daniel Agyei: 'Yılı galibiyetle kapatmak güzel'

Kocaelisporlu Daniel Agyei, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Kazandığımız için mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzel" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi. Maçın ardından Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei değerlendirmelerde bulundu. Agyei, "Kazandığımız için hepimiz çok mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi. Şimdi sezonun bir sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ