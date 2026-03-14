Haberler

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor, sahasında Konyaspor'a 2-1 yenildi. Kocaelispor'dan Serdar Dursun'un 59. dakikada attığı gol, Konyaspor'un ise 86. dakikada Kramer ve 90+4. dakikada Jackson Muleka'nın penaltısı ile bulduğu gollerle maçı kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada savunma arkasına sarkan Serdar Dursun, Smolcic'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Serdar, Uğurcan'ı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 1-0

70. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kramer'in altı pasın çaprazından yakın köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Melih'in kale önüne ortasında Jackson Muleka kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kale önünde ortasında Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+1. dakikada hakem Cihan Aydın, Smolcic'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Jackson Muleka, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberta Rivas, Cafumana Show, Habib Ali Keita (Botond Balogh dk. 77), Tayfur Bingöl (Karol Linetty dk. 69), Daniel Agyei, Darko Churlinov (Can Keleş dk. 77), Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Arda Özyar, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Many Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Arif Boşluk (Blaz Kramer dk. 65), Marko Jevtovic, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Muhammet Tunahan Taşcı dk. 85), Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 82), Olaigbe (Enis Bardhi dk.65), Jackson Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Diogo Gonçalves, Reichedly Bazoer, Jinho Jo, Sander Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Serdar Dursun (dk. 59) (Kocaelispor), Kramer (dk. 86), Jackson Muleka (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)

Sarı kart: Cafumana Show, Habib Ali Keita, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Bahadır Han Güngördü (Konyaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem

Trump'tan kafaları karıştıran bir iddia daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı

Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı