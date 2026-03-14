Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor, sahasında Konyaspor'a 2-1 yenildi. Kocaelispor'dan Serdar Dursun'un 59. dakikada attığı gol, Konyaspor'un ise 86. dakikada Kramer ve 90+4. dakikada Jackson Muleka'nın penaltısı ile bulduğu gollerle maçı kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada savunma arkasına sarkan Serdar Dursun, Smolcic'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Serdar, Uğurcan'ı geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 1-0
70. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kramer'in altı pasın çaprazından yakın köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.
74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Melih'in kale önüne ortasında Jackson Muleka kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
86. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kale önünde ortasında Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+1. dakikada hakem Cihan Aydın, Smolcic'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Jackson Muleka, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberta Rivas, Cafumana Show, Habib Ali Keita (Botond Balogh dk. 77), Tayfur Bingöl (Karol Linetty dk. 69), Daniel Agyei, Darko Churlinov (Can Keleş dk. 77), Serdar Dursun
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Arda Özyar, Joseph Nonge Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Many Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Arif Boşluk (Blaz Kramer dk. 65), Marko Jevtovic, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Muhammet Tunahan Taşcı dk. 85), Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 82), Olaigbe (Enis Bardhi dk.65), Jackson Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Diogo Gonçalves, Reichedly Bazoer, Jinho Jo, Sander Svendsen
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Serdar Dursun (dk. 59) (Kocaelispor), Kramer (dk. 86), Jackson Muleka (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)
Sarı kart: Cafumana Show, Habib Ali Keita, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Bahadır Han Güngördü (Konyaspor) - KOCAELİ