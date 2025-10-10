Kocaelispor, Kitap Fuarı'nda Taraftarlarıyla Buluştu

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve Massadio Haidara, Uluslararası 15'inci Kocaeli Kitap Fuarı'nda yeşil-siyahlı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların sorularını yanıtlayan İnan, "Takımı başarıya ulaştırmak için elimden ne geliyorsa kenarda onu yapmak istiyorum" derken, futbolcular da Süper Lig'de başarı sözü verdi.

İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Kitap Fuarı'nın bugünkü konukları, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve defans oyuncusu Massadio Haidara oldu. Yeşil-siyahlı taraftarlarla bir araya gelen İnan ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.

SELÇUK İNAN: ANTRENÖRLÜK BENİM İÇİN FUTBOLCULUĞUN ÖNÜNDE

Bir taraftarın "Antrenörlük mü, futbolculuk mu?" sorusunu cevaplayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Biraz politik cevap vereceğim ama şu an için antrenörlük demek istiyorum. Hayatta da heyecansız hiçbir şey olmuyor. Heyecan duymanız ve sevmeniz gerekiyor. Kendinizi bütün benliğinizle vermeniz gerekiyor, hangi işi yaparsanız yapın. Bu şekilde davranmanız gerekiyor, en azından ben buna inanıyorum. Böyle bir camiada, şehrini ve takımını bu kadar seven insanlara bir şekilde hizmet etmek istiyorum. Sahanın kenarında, oyuncuların içinden gelen duygularla o anı yaşıyorum ve bu takımı başarıya ulaştırmak için elimden ne geliyorsa kenarda onu yapmak istiyorum. Sizin de dikkatinizi çektiyse, hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Antrenörlük benim için futbolculuğun önünde" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN: KOLAY OLMAYACAK

Kocaelispor'un ligdeki hedeflerine değinen deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, "Sezon başında yepyeni bir takım kuruldu. Ligin başında bunun bazı zorluklarını yaşadık. Gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda verilen mücadeleden, bu takımın nereye gidebileceğini görüyoruz. Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'deki ilk senesi, kolay olmayacak ama biz şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kulübümüz ve camiamızı ligin en iyi noktalarında, iyi bir yerde bitireceğiz" dedi.

HAIDARA: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Kocaelispor'un özel bir kulüp olduğunu söyleyen Massadio Haidara, "Taraftarın ve insanların verdiği tepkiden dolayı çok şanslıyım. Biz de sizleri mutlu etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda düzenlenen, kulüp tarihini ve futbolcuları konu alan bilgi yarışmasında yeşil-siyahlı taraftarlar eğlenceli anlar yaşadı. Taraftarlar soruları cevaplarken, yarışmada ilk 3'e girenlere imzalı Kocaelispor forması hediye edildi.