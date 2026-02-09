Zecorner Kayserispor - Kocaelispor: 1-2

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

ZECORNER KAYSERİSPOR: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Benes, Mendes (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Cardoso, Chalov (Dk. 69 Tuci)

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 63 Ahmet Oğuz), Show, Keita, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Darko), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sissoho (Dk. 80 Nonge), Petkovic

GOLLER: Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kaysersipor), Dk. 6, Dk. 74 Agyei (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Bennaser, Cardoso, Semih Güler, Denswil (Zecorner Kayserispor ), Haidara (Kocaelispor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından konuk ekip puanını 27'ye yükseltirken, ev sahibi Kayserispor ise ligdeki 10'uncu mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı.

7'nci dakikada Mendes'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Cardoso topla buluştu. Cardoso'nun indirdiği topa hareketlenen Chalov'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

14'üncü dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topun gelişine vuran Mendes'in şutundan meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

31'inci dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

33'üncü dakikada Mendesi'in sol kanattan çevirdiği topta Cardoso ceza sahası içinde topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Agyei'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

73'üncü Cardoso'nun ortasında Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top auta gitti.

74'üncü dakikada Darko'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Agyei, yaptığı şık dokunuşla kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti: 0-2.

81'inci dakikada Mane'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Talha'nın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2

88'inci dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Brenet'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

90+5'inci dakikada Kocaelispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mendes'te kaldı. Ceza sahası yayının hemen ortasından Mendes'in vuruşunda top kale direğini yalayarak auta gitti.

90+7'nci dakikada Brenet'in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Semih Güler'inn ceza sahası içinde yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.