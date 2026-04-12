Serdar Dursun: 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik

KOCAELİSPORLU Serdar Dursun, "Agyei'nin direkten dönen şutu var. Böyle maçlarda biraz şans olacak. İki maçta böyle değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin takım kaptanı Serdar Dursun, mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma öncesinde bir gerginlik oluştuğuna dikkat çeken Serdar Dursun, "İlk maçın öncesinde bir şey yoktu. Maçtan sonra birkaç olay oldu. Galatasaray tarafı da bu olaylara sinirlendi. Maçın önemi arttı. İki taraf da kendini göstermeye çalıştı. Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman zordur. Topa hakim oluyorlar. İlk yarıya biraz ürkek başladık. Topla çıkışları daha iyi yapabilirdik. İlk gole ofsayt diyorlar. Jakobs'un bir adım önde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca lehimize penaltı da olabilirdi. İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. İkinci yarıda daha ofansif oynamaya çalıştık. Önde basmaya çalıştık. Galatasaray'a önde basmaya çalışırsanız, hatalar yapabiliyorlar. Galatasaray da 8 günde üçüncü maçına çıktı. Son yarım saatte psikolojik yorgunlukları ortaya çıktı. Golü atınca üstünlük bize geçti. Agyei'nin direkten dönen şutu var. Böyle maçlarda biraz şans olacak. İki maçta böyle değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan güzel ama belki son 15 dakikada 3 puan alabilirdik" şeklinde konuştu.

'BÖYLE STATLARDA İLK 15-20 DAKİKA GOL YEMEYECEKSİN'

Büyük takımlara karşı deplasmanda oynanan maçların ilk dakikalarında gol yenmemesi gerektiğini dile getiren Serdar Dursun, "Başakşehir maçına benzer bir maç oynadık. Başakşehir de sürekli 3'lü oyun kuruyor ya da bugün de İlkay ya da solda sürekli üçlüye geldi. Böyle statlarda ilk 15-20 dakika gol yemeyeceksin. Sonra üstünlüğü alabilirsin. Defans arkasına top atmaya çalıştık. Son 15 dakikada daha iyi futbol oynadık" diye konuştu.

'ICARDİ DE OSİMHEN DE DEĞERLİ FORVETLER'

Galatasaray'ın golcü oyuncuları Icardi ve Osimhen'in çok değerli isimler olduğunu belirten Serdar Dursun, "Icardi de Osimhen de değerli forvetler. Icardi, sakatlıktan iyi dönemedi. Fiziksel açıdan taraftar ya da hocasının istediğini veremedi. Biraz daha fit olursa Galatasaray için daha iyi olabilir tabii ki. Osimhen, önde basıyor ve çabalıyor. O da rakiplerini çok zorluyor" ifadelerini kullandı.

'MONTELLA'YA KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Performansını sürekli arttırmayı ve kendisini A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya göstermek istediğini belirten tecrübeli golcü şöyle konuştu:

"Her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Pozisyon gelince değerlendirmeye çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Elimden geleni yapıp Dünya Kupası'nda bulunmak istiyorum. Bugün bir gol atsam güzel olabilirdi benim için. İnşallah kalan 6 maçta da iyi oynayarak daha çok gol atarak kendimi hocamıza, Montella'ya göstermek istiyorum."

'HAK EDEN KAZANSIN, BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

Şampiyonluk yarışıyla ilgili düşünceleri sorulan Serdar Dursun, "Galatasaray'ın önemli bir avantajı vardı. İki hafta sonra Fenerbahçe ile derbi oynayacaklar. Ona psikolojik olarak daha iyi başlayacaklardı. Bugünden sonra şanslar eşitlendi. Hak eden kazansın, bizi ilgilendirmiyor" dedi.

'BÖYLE DEĞERLİ CAMİALARA KARŞI 2 MAÇTA 4 PUAN ALMAK GÜZEL'

Kocaeli'nden karşılaşma için 2 binden fazla taraftar geldiğini dile getiren Serdar Dursun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün 2 binden fazla taraftar geldi. Bizi çok iyi desteklediler. Onların eline ayağına sağlık. İnanarak geldiler. Bizim için itici güç oldu. Bu puanı onlara armağan ediyoruz. Konuştuğumuzda 'başınız dik, her zaman mücadele edin' dediler. Böyle değerli camialara karşı 2 maçta 4 puan almak güzel."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı