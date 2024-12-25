Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen İmza töreninde konuşan İsmet Taşdemir, "Birlik olursak başarırız. Sezon sonu hedefimiz belli" dedi.

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, sezon başından beri takımın başında olan Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile sözleşme imzaladı. Kocaeli Stadyumunda 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan ve kendisini yeşil-siyah renklere bağlayan Taşdemir, camiada birlik ve bütünlüğün devam etmesi halinde sezon sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. Başkan Recep Durul, "Şampiyonluk parolasıyla yola çıktığımız sezonda hedeflerimizde en ufak bir sapma yok. Ertuğrul hocamızın yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İsmet hocamızın futbolculuk kariyeri çok parlak. İsmet hoca ülkemizi milli forma altında temsil etmiş birisi. Son 7 yılda 4 önemli başarısı var 3 tanesini şampiyonlukla noktalamış. Baktığınızda büyük bir başarı yakalamış. Bizim de camia olarak genlerimizde mutlak başarı olduğu için İsmet hocamızı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"Birlik olup hedefimiz için savaşacağız"

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir sürecin kendilerini beklediklerini dile getirerek, "Burada geldiğim için, böylesine büyük bir camiada çalışacağım için çok mutluyum. Şuan lider bir takımımız var. Sezon sonu bu işin sonunu getirmek için elimizden gerekeni yapacağız. Tüm camianın parçaları birlik ve beraberlik içinde olmalı. Ben bu camia için savaşacak olmaktan çok mutluyum. Nasip olurda şampiyon olursak böyle bir camia altında başarılı olma hedefi beni çok heyecanlandırıyor. Lider bir takım devraldık. Ertuğrul hocama da buradan verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Ondan bir bayrak devraldık. Bu bayrakla şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Takımda eksik parçalar olabilir. Belirlediklerimiz dışında neler olup bittiğini takımla çalışmaya başlayınca karar vereceğiz. Liglerin esas zorluğu ikinci yarılarıdır. Dolayısıyla bizi zorlu bir süreç bekliyor. Devre arası takviye ihtiyacımız olan bölgeleri tespit edip gerekenleri yapacağız" dedi.

"Mücadele gücü üst düzey bir takım olacak"

Göze hoş gelmeyen futbol eleştirileri hakkında konuşan Taşdemir, "Benim futbol anlayışım mücadele gücü yüksek ve atak oynayan bir takım üzerine kurulu. Burada tekrar söylüyorum tabi ki baskılı oyunu bende istiyorum. Buradaki oyuncular bunu yapabilecek oyuncular. Kendi oyun felsefemizi oyunculara aşılayacağız. Eksik gördüğümüz yerleri fazlasıyla tartışıp o bölgeye en iyi futbolcuları almaya çalışacağız. Hali hazırda bir takım var. Yönetim, taraftar ve basın aynı hedefe kitlenirsek başarılı olabiliriz. Bu takım süper lige çıktığında herkes bundan fayda sağlayacak. Yarın bende hata yapabilirim. oyuncu da hata yapabilir ama sonraki hafta yine biz oynayacağız. Birbirimize destek olursak ancak başarıya ulaşabiliriz. Şuanda başkanında benimde tek hedefimiz bu takımı sene sonu şampiyon yapmak. Hocalığa başladığımdan bu yana oyun felsefemde mücadele gücü yüksek oyuncuları kullanmak var. Burada da yetenekli oyuncular. Onların mücadele gücünü de arttırdığımız zaman hedeflediğimiz hayal ettiğimiz futbolu göreceğiz. Biz birlik olursak bizi kimse yıkamaz ama ben tek başıma yapamam oyuncularda yapamaz. Hep beraber birbirimizi sevindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ