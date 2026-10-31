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Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında ilk yarıyı 0-0 tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. İlk yarıda Kocaelispor'dan Sissoho ve Uğur Kaan Yıldız, Çaykur Rizespor'dan Borrelli sarı kart gördü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Dijskteel, Emir Ortakaya, Berkan Kutlu, Sousa, Show, Sissoho, Uğur Kaan Yıldız, Baku, Aye, Rivas

Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Diakite, Olawoyin, Mebude, Ariss, Laci, Bakayoko, Borrelli, Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut

Sarı kartlar: Dk. 16 Sissoho, Dk. 30 Uğur Kaan Yıldız (Kocaelispor), Dk. 44 Borrelli (Çaykur Rizerspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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