Haberler

Kocaelispor, Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandı

Kocaelispor, Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, sezon başında kiraladığı Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun transferini gerçekleştirdi. Keita, bu sezon 31 maçta 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

KOCAELİSPOR, sezon başında Fransa temsilcisi Clermont Foot 63'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın (23) satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Kocaelispor, Fransa Ligue 2 ekibi Clermont Foot 63'ten Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'yı sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Keita'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Kulübün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Ali Keita'nın transferi için kulübümüz ile futbolcunun asıl kulübü olan Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 arasında yapılan transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyonu şartları gerçekleşmiş olup, futbolcumuzun kulübümüzle 1 Temmuz 2026 itibariyle hüküm ifade etmeye başlayacak olan 2 yıllık nihai sözleşmesi geçerlilik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Keita, bu sezon yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 2 asist katkısı sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın silahları soruldu, yanıtı bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı

Adı 1. sırada çıktı! Alperen'e büyük ayıp

Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez

Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez
Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hastane kapısında korkutan görüntü! Kafasında satır, elinde telefon
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü