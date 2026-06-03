Kocaelispor, Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Kocaelispor, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, "Kocaelispor ailesine katıldığım için çok onurlu ve mutluyum. Hodri Meydan'ın desteğiyle bu sezon en iyisini yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, transfer komitesini kurmasının ardından çalışmalara hız kazandırdı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Başkan Vekili Veli Başkurt, yönetici Zeynel Abidin Akyol ve Teknik Direktör Selçuk İnan'dan oluşan transfer komitesi, ilk olarak Uğur Kaan Yıldız transferini sonuçlandırdı. Takım kaptanı Ahmet Oğuz ile yolların ayrılmasının ardından açıklanan sezonun ilk transferinde, son olarak Göztepe forması giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Uğur Kaan, yeşil-siyahlı ekibe katıldı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan genç futbolcu, "Öncelikle Kocaelispor ailesine katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız, Selçuk hocamız ve takım arkadaşlarımla beraber bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp hedeflediğimiz şeylere ulaşacağımıza inanıyorum. Zaten Hodri Meydan bizlerle beraber. Onların da desteğiyle bu sezon en iyisini başaracağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı