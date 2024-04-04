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Kocaelispor Göztepe'yi 3-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Lig'in 22. haftasından itibaren Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet elde edemeyen yeşil-siyahlılar, bu sonuçlarla sıralamada 5. basamağa geriledi.

Kulüp başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bu süreçte teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı ve yerine Mustafa Gürsel getirildi.

Play-off hattında yer alan Kocaelispor sahasında Göztepe ile oynadığı maçı, ikinci yarıda Candeias'ın penaltıdan attığı gollerle 3-2 kazandı.

Bu sonuçla puanı 48'e çıkartan Kocaelispor, aynı puana sahip Ahlatcı Çorum FK'nın averajla gerisinde 4. sırada yer aldı.

Kocaelispor, ligin 29. haftasında 7 Nisan'da deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Durul: "Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Futbolcuların zihinsel performanslarını yukarı çekmek için de Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaştıklarını anlatan Durul, "Buradaki en önemli faktörlerden biri bu zihinsel değişim. Futbolculara yeni bir inanç aşıladık. Dolayısıyla bunu sağladık. Taraftarla bir bütünlük oluşturduk. Yönetimsel değişiklikler de oldu. Yorgun bir yönetim vardı, yeni bir yönetim, yeni bir yüz geldi. Bunlar pozitif anlamda yansıdı. Kolektif bir sahiplenme oldu ve bu da bize bütüncül bir başarıyı getirdi." diye konuştu.

Recep Durul, Göztepe maçını kazanarak galibiyet hasretlerine son verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zor maçlarımız var ama bizim rakiplerimizin maçları da zor. Hak eden, mücadele eden maçları kazanacaktır. Biz çok istiyoruz. Kocaelispor'un 1966'dan bu yana refleksleri ve gücü belli. Dalgalı dönemlerde taraftarın takımı ayağa kaldırdığı hikayeleri biliyoruz. Bizim taraftarımız ve camiamız buna alışık. Bunu başarabilecek güçteyiz. Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk. Şu an play-off hattındayız. Play-off hattında 6 maçımız kaldı. Zayıf ihtimal de olsa ikincilik şansımız var, o şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Olmadı, play-off finaline gitmek istiyoruz. Play-off finalinde de takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Hedefimiz bu."

Kaynak: AA / Spor

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