Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Kocaelispor'un golü, 24. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Bu galibiyetle Kocaelispor puanını 18'e yükseltirken, Gençlerbirliği 11 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak; Gençlerbirliği ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.