Kocaelispor-Galatasaray Maçı Öncesi Centilmenlik Mesajları

Güncelleme:
Kocaelispor ve Galatasaray tribün liderleri, karşılaşma öncesinde dostluk mesajları vererek centilmenlik örneği sergiledi. Galatasaray taraftarları güvenlik nedeniyle maça erken alındı.

Kocaelispor- Galatasaray maçı öncesinde iki takım tribün lideri bir araya gelerek centilmenlik mesajları verdi. Galatasaray taraftarı güvenlik gerekçesiyle stadyuma maçtan 2 saat önce alındı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maçın başlamasından yaklaşık 2 saat öncesinden tribündeki yerini aldı. Kocaelispor taraftarının da stada erken giriş yaptığı müsabaka öncesinde iki takım tribün liderleri bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Ayrıca stadyumda karşılıklı tezahüratlar yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
