Kocaelispor-Galatasaray Maçı Öncesi Centilmenlik Mesajları

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maçın başlamasından yaklaşık 2 saat öncesinden tribündeki yerini aldı. Kocaelispor taraftarının da stada erken giriş yaptığı müsabaka öncesinde iki takım tribün liderleri bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Ayrıca stadyumda karşılıklı tezahüratlar yapıldı.