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Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı

Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu satın alma opsiyonuyla birlikte Young Boys'tan kiralık olarak transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Tanguy Zoukrou. Futbolcu Banhie Xavier Tanguy Zoukrou'nun kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Young Boys ile mutabakata varılmış olup futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zoukrou, geçen sezon Young Boys ile 24 maça çıktı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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