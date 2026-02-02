Haberler

Kocaelispor Fenerbahçe maçının VAR'ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe'nin karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak. Maç, bugün Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
