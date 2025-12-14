Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

KOCAELİSPOR RAKİBİNİ 90+2'DE ÜZDÜ

Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65. dakikada David Fofana atarken, Kocaelispor'a beraberliği getiren golü 90+2'nci dakikada Bruno Petkovic kaydetti.

KAYBETMEME SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, puanını 20 yaparken yenilmezlik serisi de 5 maça çıktı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.