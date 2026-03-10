Haberler

İkas Eyüpspor 0-1 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Kocaelispor'un tek golü Serdar Dursun'un penaltısıyla geldi. Bu sonuçla Kocaelispor, 33 puanla 7. sıraya yükseldi.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor ile Kocaelispor karşılaştı. Mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü Serdar Dursun, 6. dakikada penaltıdan kaydetti.

Selçuk İnan'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte 33 yaparak 7. sıraya yükseldi. İkas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. İkas Eyüpspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

