İkas Eyüpspor 0-1 Kocaelispor
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Kocaelispor'un tek golü Serdar Dursun'un penaltısıyla geldi. Bu sonuçla Kocaelispor, 33 puanla 7. sıraya yükseldi.
Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü Serdar Dursun, 6. dakikada penaltıdan kaydetti.
Selçuk İnan'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte 33 yaparak 7. sıraya yükseldi. İkas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. İkas Eyüpspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
