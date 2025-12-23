Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından / Video eklendi

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında, Kocaelispor sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: HER MAÇ BİR ŞANS, HER MAÇ YENİ BİR SAYFA'

Böyle maçlara oyuncuların zor konsantre olduklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İyi mücadele ettik. En nihayetinde maçı kazandık. Bu vesileyle 2026 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bireysel olarak Darko da çok iyi maç çıkardı. Skora katkı sağlaması onların özgüveni açısından çok önemli. Nonge'nin atmış olduğu gol onun için de bizim için de çok önemliydi. Oyuncular oynamadıkları zaman mutsuz olur, bu gayet normal. Biz onlara yardım ediyoruz ama hiç kimsenin yardımı, maça hazırlanmalarına engel değil. Her maç bir şans, her maç yeni bir sayfa. Nonge adına bugün mutluyum çünkü uzun zamandır ihtiyacı olan ve istediği bir şeydi gol. İnşallah bundan sonra daha özgüvenli, bize daha faydalı bir oyun ya da profil çizer" dedi.

SERKAN ÖZBALTA: ORGANİZASYONUN DOĞRU YAPILMASI GEREKİYOR

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise açıklamasında, "Bizim iki gün önce Bandırma maçımız vardı, Bandırma sahasında. Perşembe günü Erzurum'dan yola çıkmak durumundaydık. Bursa'ya indik uçakla. Bursa'dan Bandırma'ya yolculuk iki, iki buçuk saat sürdü. Cumartesi müsabakamızı oynadık. Oradan sonra Bandırma'dan Kocaeli'ye üç saatlik bir yolculuk yaptık. Cumartesi oynanan bir müsabaka sonrası pazar ve pazartesi geçti, bugün salı günü tekrar bir müsabakaya çıktık, kolay değil. Bu olayda en çok yara alan kulüplerden bir tanesiyiz. Altı tane oyuncumuz maalesef cezalı durumda. Onların cezalarının bir kısmı iki gün sonra bitiyor. Bir tane sakat oyuncumuz var. Yedi oyuncumuzun olmayışı söz konusu. Bu organizasyonlar yapılırken bazı profesyonellere buradan söylemek istiyorum meslektaşlarımın da duygularına tercüman olacağıma inanıyorum. Biz iki gün arayla bir müsabakaya çıkıyoruz. Çok yorucu bir yolculuktan sonra bu akşam tekrar Erzurum'a dönemiyoruz. Neden dönemiyoruz? Maçın 1 ya da 1.5 saat erkene alınması talebimiz oldu ki Sabiha Gökçen'den 18.30 uçağına yetişelim diye. Biz yine bu akşam buradayız ve yarın Erzurum'a döneceğiz. Pazar günü de müsabakamız var. Cuma günü oynayan Kocaelispor takımı, cumartesi oynayan Erzurumspor takımı var. Süper Lig'de neredeyse 25 günlük bir ara söz konusu. Kocaelispor maçını cuma günü oynadı ve bugün istediği kadroyla sahaya çıkabildi. Bunlar onların kazandığı galibiyette hiçbir şekilde mazeret değildir. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ancak adil oyun, güçlü oyun ve rekabet seviyesini çok daha yukarılara çekmek istiyorsak, bu organizasyonun doğru yapılması gerekiyor. İnsanlar artık bu cümleleri duymak istemiyorsa, organizasyonu yerli yerinde ve doğru enstrümanlarla yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz, yedi oyuncunun eksikliğiyle pazar günü bir müsabakaya çıkacağız. Genç oyuncular oynayacak. Kupada kendilerini gösterecekler. Bugün oynayan 2007 doğumlu iki oyuncumuz gibi, aynı zamanda onları belli bir dakikadan sonra oyundan almak zorundayım ki pazar günü oynayacak oyuncularımı koruyabileyim. Harmanlama yapmak zorundayız. Çünkü iki gün önce maç oynanmış, yorgunluk seviyesi çok yüksek, sakatlanma riski çok fazla. Yolculuklar da buna ekleniyor. Erzurumspor için bu lig çok önemli. Kadro kaliteleri arasındaki makasın çok açık olması nedeniyle Türkiye Kupası organizasyonlarında bu cümleleri maalesef sürekli kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunları bahane olarak anlamayın. Bir durum tespiti yapıyorum. Profesyoneller, nezaket sahibi ve aklıselim insanlar bunları değerlendirecektir. Ancak istirham ediyorum, üç yıl, yedi yıl, on yıl sonra yine aynı kupa organizasyonlarıyla karşı karşıya kalmayalım. Eleme usulü belki daha doğru olabilirdi" şeklinde konuştu.

'HAK ETTİKLERİ YERDELER'

Maçı değerlendiren Özbalta, "Kocaelispor kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Başlarında iyi bir teknik direktör ve ekip olduğuna inanıyorum. Özellikle 8-9 haftadır çok iyi bir çıkış yakaladılar. Bu sadece sonuç olarak değil, oyun olarak da böyle. İki yönlü oynayabilen bir Kocaelispor var. Hak ettikleri yerdeler. Biraz daha fazla puan da alabilirlerdi ama ilk seneleri için bu çok normal. Hak ettikleri bir müsabaka oldu. Kocaelispor'u, teknik ekibini, taraftarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'3 YA DA 4 TRANSFER İHTİYACIMIZ VAR'

Transfer konusu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özbalta, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Transfer konusu teknik adamlar için önemlidir ama hiçbir kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Başkanımız ve yönetimimizle ortak noktada buluştuk. Uzun süreli sakatlık yaşayan oyuncularımız var. 3 ya da 4 transfere ihtiyacımız var. Dördüncüyü yapabilirsek çok iyi olur. Erzurumspor birkaç sene önce transfer tahtası kapalı bir kulüptü. Şimdi bütçe olarak toparlanan, kurumsal bir yapıya kavuşan bir kulüp. 3 oyuncu konusunda mutabıkız, 4'üncü ihtimal dahilinde. Bu transferleri yaparken mevcut oyuncularımıza haksızlık etmek istemiyorum. Onlara destek olmak için bu hamleleri planlıyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz ve iyi işler yapacaklarına inanıyorum. 3 ya da 4 oyuncu kazandırabilirsek çok mutlu olacağız. Oyunumuz yıllardır domine etmeye dayalı. Ceza sahasına girme, topla oynama, orta sayısı gibi veriler paralel gidiyor. Bu segmenti bir üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bunun için transfere ihtiyacımız var"