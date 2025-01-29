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Kocaelispor, Erzurumspor FK ile Deplasmanda Zorlu Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor, Erzurumspor FK ile Deplasmanda Zorlu Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın zorlu bir periyoda girdiğini belirterek transfer süreçleri hakkında bilgi verdi. Futbolcular, maçı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa, antrenmanda yer almadı.

Taşdemir, basın mensuplarına, ligin zorlu periyoduna girdiklerini belirterek, kendilerini ve takımı zor anlar için hazırladıklarını söyledi.

Resmiyette olmasa bile 3 futbolcuyla yolların ayrıldığını, transferlerin gerçekleşeceğini ancak şu anda somut adım atamadıklarını aktaran Taşdemir, belirledikleri seçenekleri yönetime sunduklarını ifade etti.

Erzurumspor FK ile 3 sezonda çokça rakip olduklarına işaret eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Başlarında Hakan Kutlu var. Hem benim oyuncuyken hem de kurstayken arkadaşım. Üç yılda burada çok güzel işler yaptı. Aynı takım, aynı oyuncular, 2 sene transfer yasağıyla aynı oyuncuları korudular. Bu yıl transfer açılınca da yaptıkları transferlerle zirveye oynamaya başladılar ve bu zamana kadar iyi şekilde geldiler. İyi oynuyorlar, birbirini bilen hocası ve oyuncuları var. Son MKE Ankaragücü maçlarını seyrettiğimiz zaman mücadeleci ve maçı çok isteyen bir takım gördük. Zor bir deplasman ama bizim de kendimize göre doğrularımız, oyunumuz ve karakteristik ruhumuz var. Bunu sahaya yansıtıp bizim için gerekeni alıp dönmek istiyoruz."

Futbolculardan Oğulcan Çağlayan da Erzurumspor FK maçının öneminin farkında olduklarını, karşılaşmayı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Sahada ellerinden geleni yaptıklarını, uzun yıllardır süren Süper Lig özlemini gidermek istediklerini vurgulayan Oğulcan, "Süper Lig'e çıkmak son değil, asıl önemli olan orada kalıcı olabilmek." diye konuştu.

Erzurumspor FK ile Kocaelispor, 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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