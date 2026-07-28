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Kocaelispor'un İkinci Etap Hazırlıkları Düzce'de Sürüyor

Kocaelispor'un İkinci Etap Hazırlıkları Düzce'de Sürüyor
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Süper Lig ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanda ısınma, koordinasyon, pas ve çift kale maç yer aldı. Yeşil-siyahlı ekip, çalışmalarını 2 Ağustos'a kadar burada sürdürecek.

KOCAELİSPOR, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Düzce'de, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ikinci etap çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde teknik direktör Selçuk İnan koordinesinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı ekipte koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Körfez temsilcisinin, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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