Kocaelispor, Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Özel Etkinlik Düzenledi

Kocaelispor, dünya kadınlar gününe özel düzenlediği etkinlikte kadınlara coşkulu ve sürpriz dolu anlar yaşattı. 'Bu şehirde kadınlar Kocaelispor'u tutar' sloganıyla gerçekleşen organizasyonda, kadınlara penaltı kullandırıldı ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. TSG Hoffenheim forması giyen Kocaelili Erencan Yardımcı'nın annesi de etkinliğe katılarak gol attı.

Kocaelispor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmit yürüyüş yolunda özel etkinlik düzenledi. Organizasyonda, 'Bu Şehirde Kadınlar Kocaelispor'u Tutar' sloganıyla kadınlara yönelik sürprizlerle dolu anlar yaşatıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Kocaelispor organizasyon müdürü Mehmet Açık, hiçbir ayrım yapmadan stantlarına gelen tüm kadınlara çark çevirerek sürpriz hediyeler verdiklerini belirtti. Açık, "Kadınlara penaltı kullandırıyoruz ve gol atanlara sürpriz hediyeler veriyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız stada gelirse, Kocaelispor'umuz daha yukarı çıkar" ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Açık, özellikle Kocaeli'de yaşayan kadınları Kocaelispor maçlarına davet etti.

"Gol atmak güzel bir hismiş"

Etkinliklerde Penaltı atışı kullanan ve hediye olarak pişmaniye kazanan Kocaelili futbolcu Erencan Yardımcı'nın annesi Ayfer Yardımcı, "Gol atmak güzel bir şeymiş. Tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum. Pişmaniyeyi yerken oğlumu görüntülü arayacağım" şeklinde konuştu.

Renkli organizasyonda hediye kazanan Sude Gizem Kanca, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğma büyüme İzmitliyim. Kocaelispor'un kadınlara böyle bir etkinlik düzenlemesi çok güzel bir şey. Takımımızdan daha çok gol bekliyoruz, Kocaelispor'umuza tam destek" dedi.

Ayrıca Kocaelispor kulübünden yapılan açıklamada, "10 Mart Pazartesi akşamı 20: 30'da evimizde oynayacağımız Ankaragücü maçına gelmek isteyen tüm kadın taraftarlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, STK'lar tarafından ücreti ödenen Güney Kale Arka Üst Tribünü biletleri hediye olarak yüklenecektir" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ