Kocaelispor, Darko Churlinov'u Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov'u 2 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Futbolcu, Burnley ile yapılan anlaşma sonrası kulübe katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Burnley Kulübü ile Churlinov'un nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, tesislerde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Kariyerinde Schalke 04, Stuttgart ve Köln gibi Alman kulüplerinde de forma giyen Churlinov, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da düzenli görev alıyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
