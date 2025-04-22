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Kocaelispor'dan Sözleşme Uzatmaları; Yusuf Cihat Çelik de Kapsamda

Kocaelispor'dan Sözleşme Uzatmaları; Yusuf Cihat Çelik de Kapsamda
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Trendyol 1.Lig'in şampiyonu Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Gökhan Değirmenci'den sonra Yusuf Cihat Çelik'in de sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Opsiyon hakkı bulunan tüm oyuncuların sözleşmelerini uzatan Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, Mendes ve Gökhan Değirmenci'den sonra Yusuf Cihat Çelik ile de 1 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Trendyol 1.Lig'in şampiyonu Kocaelispor, Süper Lig hazırlıklarına erken başladı. Yeni sezonun planlamasına başlayan Kocaelispor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ancak uzatma opsiyonu bulunan futbolcularına imza attırıyor. Gün içinde opsiyonu bulunan Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes ve kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmelerini yenileyen Kocaelispor yönetimi, bu futbolculara Yusuf Cihat Çelik'i de ekledi. Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesi 2025-2006 sezonu sonuna kadar uzatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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