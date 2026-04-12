Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından

Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası, gerginliğin motivasyonlarını artırdığını belirtti. Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğunu ve önemli bir puan aldıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da oyunculardan Tayfur Bingöl, maç öncesi oluşan gerginliğin motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Tayfur Bingöl, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için 1 puanın çok güzel olduğunu aktaran Tayfur, "Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini birliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl, maç öncesi Galatasaray'ın yaptığı açıklamaların kendilerini motive ettiğini aktararak "Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal
