Kocaelispor'dan Eyüpspor'a 1-0'lık Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok büyük baskı altında maça çıktığını, her şartta kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet armağan etmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları olduğunu dile getiren İnan, rakip takımın kendi yarı sahasında baskı yaparak çok rahat bir şekilde çıkabildiğini, maç öncesi buna hazırlandıklarını kaydetti.

İnan, Eyüpspor karşısında ön alan presi yapmayı planladıklarını anlatarak, "Kısmen bunu gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı. Onları bugün sahaya sürdüm. Fiziksel olarak neredeyse üçü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

Oyuncularının fiziksel olarak tamamıyla hazır olmamasının da oyunu sürekli önde oynamalarına engel olduğunu vurgulayan İnan, "Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci yarıda önemli oyunculara karşı biraz sıkıntı yaşadık. En nihayetinde oyunun geneline baktığınızda pozisyonlara girdik. En azından istedik ve herkesin beklediği o galibiyet geldiği için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İnan, bir basın mensubunun VAR pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, "VAR'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Geçen hafta zaten size söyledim hakemlerle ilgili düşüncelerimi. Dolayısıyla da kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz oluyor. Mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. En azından herkes öyle söyledi." değerlendirmesinde bulundu.