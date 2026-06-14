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Kocaelispor taraftarlarından kaptanlarına büyük sürpriz, tarihe geçen veda

Kocaelispor taraftarlarından kaptanlarına büyük sürpriz, tarihe geçen veda
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Kocaelispor'dan ayrılan Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz için İzmir'in Urla ilçesinde duygusal bir veda organizasyonu düzenlendi. Taraftarların ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kurye ile gönderilen hediye ve beste duygu dolu anlar yaşattı.

Kocaelispor ile sözleşmeleri sona eren ve takımdan ayrılan Gökhan Değirmenci ile Ahmet Oğuz için İzmir'in Urla ilçesinde sürpriz bir veda organizasyonu düzenlendi. Kurye aracılığıyla kendilerine ulaştırılan hediye ve taraftarların iki kaptan için seslendirdiği beste, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İzmir'in Urla ilçesindeki evde, eşlerinin de desteğiyle büyük bir gizlilik içinde hazırlanan organizasyonda ilk olarak kapıyı bir kurye çaldı. Kocaelispor camiasından kendilerine gönderilen paketi açan Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz, kutunun içindeki hoparlörden Gökhan Değirmenci'nin kızının seslendirdiği "Ne Bir Kupa Ne Zafer" bestesini duyunca duygusal anlar yaşadı. Aynı anda evin bahçesinde toplanan Kocaelispor taraftarları da besteye eşlik ederek içeri girerken, sözleşmeleri sona eren ve takımdan ayrılan iki kaptan duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaelispor'da bir devir kapandı

Kocaelispor'da iki tecrübeli isimle yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren kaptan Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz, yeşil-siyahlı kulübe veda etti.

2022-2023 sezonunda Kocaelispor'a katılan ve 4 sezon boyunca formayı terleten Gökhan Değirmenci, takım kaptanlarından biri olarak kulübün elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.

2024-2025 sezonunda Kocaelispor kadrosuna katılan Ahmet Oğuz ise 2 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giyerek takımın Süper Lig hedefine ulaşmasında katkı sağladı.

Sözleşmeleri sona eren iki futbolcu, yeni sezonda Kocaelispor kadrosunda yer almayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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