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Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan transfer açıklaması Açıklaması

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan transfer açıklaması Açıklaması
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, stoper ve orta saha transferi için çalışmaların devam ettiğini, bazı oyuncularla yolların ayrılacağını ve yabancı kuralında 12+4 formülünü desteklediklerini açıkladı.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, stoper ve orta saha transferi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bazı oyuncularla da yolları ayıracaklarını söyledi.

Başkan Durul, yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı takımın antrenmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon kadro planlamasına ilişkin görüşlerini aktaran Recep Durul, "Takıma kattığımız ve takımdan gidecek oyuncular var. Eksik bölgeler için çalışıyoruz. Bir stoper transferimiz olacak. Bir oyuncuyla görüşme içindeyiz. Umuyorum kısa bir süre içinde sonuç alabiliriz. Alternatiflerimiz de var. Orta saha için de yoğun bir çalışmamız var. Hocamızın talebi doğrultusunda 8 ve 10 numara oynayabilecek deneyimli bir Türk oyuncu bakıyoruz. Stoperde de yabancı üzerinde duruyoruz. Gitmeye yakın oyuncular var. Son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde onlar da neticelenecek." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralının değişmesi yönünde bazı kulüplerden yoğun bir baskı olduğunu aktaran Durul, "Yabancıda tam serbestliğe karşıyız. Düşüncemizi 12+4 olarak ortaya koyduk. Yabancı kuralının değişme ihtimalini hep birlikte göreceğiz. Bazı kulüplerde şişmiş bir yabancı oyuncu kadrosu var. Bu nasıl olacak? Bir standart olması lazım. Gelecekte yayın ihalesinde 400 milyon dolar gibi bir beklenti var. Bu olursa yabancı kuralında da daha radikal değişiklikler yapılabilir." diye konuştu.

Kocaelispor'un ulusal kulüp lisansı alma süreci hakkında da konuşan Başkan Durul, "Çalışmalarımız devam ediyor. Çöze çöze gidiyoruz. Bazı oyuncuların parasını ödedik. Sezon başlayana kadar lisanların alınmış olması gerekiyor. Diğer borçları yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başlayana kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili bir endişemiz yok. Doğru bir şekilde ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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