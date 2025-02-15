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Kocaelispor, Çorum FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Çorum FK'yi 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Oğulcan Çağlayan ve Vukovic'in golleriyle öne geçen Kocaelispor, rakibinin 56. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı kontrol altına aldı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Markao'nun ara pasında kaleci Hasan ile karşı karşıya kalan Oğulcan Çağlayan, Hasan'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0

6. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışından Markao'nun sert vuruşunda top yandan auta gitti.

55. dakikada orta alanda Ferhat Yazgan'ın Markao'ya yaptığı faul sonrası hakem Ali Yılmaz, Ferhat'a kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Markao'un sert şutunda kaleciden dönen topu Vukovic ağlara yolladı. 2-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 72), Yunus Emre Gedik, Cihat Çelik (Vukovic dk. 46), Pedrinho, Samet Yalçın (Tarkan Serbest dk. 62), Oğulcan Çağlayan (Rivas dk. 62), Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 80), Markao

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Muharrem Cinan, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt (Ali Akman dk. 69), Zargo Toure, Suat Kaya (Geraldo dk. 68) Tunahan Ergül (Diniyev dk. 83), Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 83), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Eren Karadağ dk. 63)

Yedekler: Ahmed Kıvanç, Ozan Sol, Kadir Seven, Atila Turan, Atakan Cangöz

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 2), Vukovic (dk. 71) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 56) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz, Markao (Kocaelispor), Suat Kaya, Tunahan Ergül (Çorum FK) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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