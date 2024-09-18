Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman sonrasında oyunculara güvendiğini ve taraftarın desteğinin önemine vurgu yaptı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da antrenmanı ziyaret etti.

Büyükakın, gazetecilere, lige çok iyi başladıklarını fakat son iki hafta sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Futbolda kazanmak kadar kaybetmenin de olağan bir durum olduğunu ifade eden Büyükakın, "Futbolcularımızın başarıya odaklanmalarını, sonuçları geride bırakmalarını rica ediyoruz. Özellikle ödemeler konusunda bazı sıkıntıların olduğunu ifade ettiler. Şimdiye kadar Kocaelispor ne zaman sıkıntıya girse elimizi taşın altına koymanın yanı sıra gövdemizi taşın altına koyarak hareket ettik. Biz Kocaelispor'u yarıda bırakmayız." şeklinde konuştu.

Büyükakın, ligin en iyi kadrosunun Kocaelispor'da olduğunu dile getirerek, takıma güvendiklerini aktardı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise üst üste talihsizlikler yaşadıklarını fakat bundan sonraki süreç için oyunculara güvendiğini ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Sağlam, "Taraftarımız bu takıma inansın ve güvensin, destek olup sahip çıkmak lazım. Bundan sonraki dönemde bu çocukları kaybedemeyiz, her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Zaten geniş bir kadromuz yok." diye konuştu.

Sağlam, Çorum FK deplasmanında güzel oyunla kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 22 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

Ertuğrul Sağlam Trendyol Politika Futbol Çorum Spor

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İkinci siber saldırıda ölü sayısı yükseliyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler! MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler! MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });