Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

KOCAELİ - Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Play-Off 1. Tur maçında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Kocaeli ekibi, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın hazırlıkları bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Tekrardan teknik direktörlük görevine getirilen Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlılar, pas çalışmalarıyla devam eden idmanı dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Spor Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title