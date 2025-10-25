Haberler

Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun kaydetti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita (Dk. 90+2 Samet Yalçın), Linetty, Agyei, Nonge (Dk. 56 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Ruan, Hwang (Dk. 60 Meschack), Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ogundu (Dk. 74 İbrahim Kaya)

Goller: Dk. 60 Tayfur Bingöl, Dk. 88 Serdar Dursun (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada Balogh'un ortasında ceza sahasının solunda Agyei topla buluştu. Kocaelisporlu futbolcunun şutunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

60. dakikada ceza sahası dışından Ruan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

62. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, röveşata vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.

88. dakikada Serdar Dursun, Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı ortada topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma 2-0 Kocaelispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
