Kocaelispor, Beşiktaş'tan Can Keleş'i Kiraladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanan Kocaelispor, Beşiktaş'tan kiralık olarak Can Keleş'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl sonra yeniden adım atan Kocaelispor'da cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesinde transferler sürüyor. Mateusz Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağlarının kopmasının ardından savunmada bir kişi eksilen Yeşil-siyahlılar'da ön protokolü ilan edilen orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin ardından Can Keleş'in geçici transferi duyuruldu. Geçen yıl kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş yapılan sağlık kontrollerinin ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Kocaelispor'a imza attı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki Avusturya doğumlu futbolcu, sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. Austria Wien altyapısında yetişen Keleş, profesyonel kariyerinde Austria Wien ve Fatih Karagümrük formaları giydikten sonra geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık geçiren Keleş, Kasımpaşa formasıyla 16 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. - KOCAELİ