Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık, hafta sonu Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçıyla alakalı, "Buradan başarılı bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Tabii ki biz Kocaelispor olarak galip gelmek istiyoruz. Galip geleceğiz inşallah" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un rakibi Karacabey Belediyespor oldu. Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık, kura çekiminin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

''İKİ KULVARDA DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ''

Arık, "Normal bir kura çekimi oldu. Takımların eşleşmelerini yetkililerin ya da kulüp temsilcilerinin yapması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Bu serzenişi de iletmek istiyorum. Kupada oynayacak bütün takımlara başarılar diliyorum. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Her iki kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki bütün takımlar gibi bizim de hedefimiz bu kupayı almak" diye konuştu.

''GALATASARAY'A KARŞI GALİP GELECEĞİZ İNŞALLAH''

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacakları maça dair de görüşlerini aktaran Ahmet Arık, "Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maç için. Kocaelispor da köklü bir geçmişi olan, geçmişi başarılarla dolu bir takım. Dolayısıyla biz bu maça hazırız. Elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Buradan başarılı bir sonuç almak için her şeyi yapacağız. Futbol, 3 sonuçlu bir müsabaka. Tabii ki biz Kocaelispor olarak galip gelmek istiyoruz. Galip geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

''HEDEFİMİZ AVRUPA''

Yeşil-siyahlıların ligdeki gidişatını ve hedefini de değerlendiren Başkan Vekili Arık, "Kocaelispor, Süper Lig'e çıktıktan sonra takımın hemen hemen tümü değişti. Yeni oyuncularla başladık, bunların tabii ki uyum süreci var. İlk 6-7 maç da bizim için zordu, fikstürümüz zordu. Bunları atlattık ve takım da oturmaya başladı. Son maçlarda görüyorsunuz ki bu durum sonuçlara da yansıdı. Bizim hedefimiz; ilk 8'in arasında olmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa. İnşallah da bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

