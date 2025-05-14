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Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
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Kocaelispor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Batuhan Şen ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a geri döndü.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-siyahlılar, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı 26 yaşındaki kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in transferi esnasında Galatasaray AŞ ile imzalanmış olan satış sözleşmesi kapsamında kulübümüze bahşedilen satın alma opsiyonu ve futbolcumuz ile aramızda imzalanan sözleşme kapsamında kulübümüze bahşedilen uzatım opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiş olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki kiralık sözleşme 14 Mayıs itibarıyla karşılıklı sona erdirilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yeşil-siyahlı formayla bu sezon 4 maça çıkan Batuhan Şen, kalesinde 11 gol gördü.Tecrübeli eldivenin Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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