Kocaelispor, genç yetenek Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Muhammed Efe Küçük'e formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA