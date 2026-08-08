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Kocaelispor, genç yetenek Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Muhammed Efe Küçük'e formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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