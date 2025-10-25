Haberler

Kocaelispor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi

Kocaelispor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi
Güncelleme:
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kocaelispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Golleri Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun kaydetti.

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel

KOCAELİSPOR: Jovanovic - Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk.90+2 Samet Yalçın), Linetty, Nonge (Dk. 57 Can Keleş), Agyei, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Show), Serdar Dursun (Dk. 90+2 Muharrem Cinan)

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Viana (Dk. 81 Fatih Aksoy), Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta (Dk. 81 İzzet Çelik), Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 81 Hadergjonaj), Ui-jo (Dk. 60 Meschack), Ogundu (Dk.73 İbrahim Kaya)

GOLLER: Dk. 62 Tayfur Bingöl, Dk. 88 Serdar Dursun (Kocaelispor)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahası dışından çektiği şut kale direğinin üstünden auta gitti.

41'inci dakikada Kocaelispor'da Serdar Dursun'un pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Tayfur'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

42'nci dakikada Kocaelipor'da sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

62'nci dakikada Kocaelispor öne geçti. Serdar Dursun'un şutunda savunmadan dönen topu kontrol eden Tayfur Bingöl, yaptığı röveşata vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

88'inci dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkarttı.

Linetty'in kullandığı serbest vuruşta yerden seken topu Kaleci Ertuğrul çeldi. Yükseklik kazanan topu Can Keleş, ceza sahası içerisine çevirdi. Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2.0.

Müsabaka Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title
