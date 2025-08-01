Kocaelispor, Al-Wydad'ı 2-0 Geçti

Kocaelispor, Al-Wydad'ı 2-0 Geçti
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Kocaelispor, sezon öncesi hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club takımını 2-0'lık skorla mağlup etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki takım, Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle galip geldi. Maçın ardından Petkovic, kazanmanın önemine vurgu yaptı ve Hırvat Ligi'nden daha iyi bir ligde oynamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Derince Stadyumu'nda Al-Wydad Club ile karşılaştı.

Kocaeli temsilcisi maça Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes, Samet Yalçın 11'i ile başladı.

Fas ekibi ise Benabid, Boucheta, Bart, Aboulfath, Brayem, Lamirat, Bakasu, Aziz Ki, Hannouri, Moufi, Amrabat ilk 11'i karşılaşmaya çıktı.

Kocaelispor, Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Petkovic, golle başladığı için mutlu

Karşılaşmada Kocaelispor'un ilk golünü atan Petkovic, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaya alışmaları gerektiğini söyledi.

Golle başladığı için çok sevindiğini dile getiren Petkovic, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir lige geldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim." dedi.

Petkovic, her zaman takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak "Sahada yaptığım kötü şeyler de var ve olacak. Hocam da bunları gösterdi. Bu hatalarımı düzeltmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Spor
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