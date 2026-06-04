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Kocaelispor, Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren kaptan Ahmet Oğuz ve forvet Serdar Dursun için sosyal medyadan veda paylaşımı yaparak oyunculara teşekkür etti ve başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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