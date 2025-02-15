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Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 Geçti

Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 Geçti
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, son 3 maçta gol yemeden kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti ve rakibi tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde son 3 hafta oynadıkları maçları gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 3 haftada hemen hemen aynı oyuncu grubuyla mücadele ettiklerine dikkati çekerek "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz rahatladık ve oyunu koparmasını bildik. Maçların hepsi zor, kolay değil. Bir haftada 3 maç üst üste oynayıp 3'ünde de galip gelmek, gol yemeden galip gelmek çok önemli. Ligin lideriyseniz, rakipler açısından da daha zor maçlar. Bizim açımızdan da çok şükür, 3'ünü de kayıpsız atlattık. Yolumuza devam ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çorum temsilcisini de tebrik eden Taşdemir, "Gerçekten çok iyi oynadılar. İyi hazırlanmışlar ki 2 senedir bir arada oynayan bir takım. Hocasıyla, oyuncularıyla hemen hemen aynı takım. Oyunları da çok doğru ve iyi. Böyle bir rakibi yendiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da oyuna iyi başladıklarını ancak erken gelen golle geriye düştüklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Özbalta, "11 kişiye karşı 10 kişi oynamak kolay olmuyor. Coşkulu, istekli bu seneki Kocaelispor. Taraftarı, yönetimi, futbolcuları kenetlenmiş, liginde lider takıma karşı oynamak gerçekten bizler açısından çok kolay olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelisporlu oyuncuları ve taraftarları tebrik eden Özbalta, verdikleri mücadeleden dolayı kendi oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Özbalta, ligde ilk 7 arasında kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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