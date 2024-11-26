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Kocaelispor, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularının moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalıştı.

Kart cezalısı Ahmet Oğuz dışında yeşil-siyahlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlam, ligde 19'uncu sırada bulunan Adanaspor'un birçok karşılaşmada önemli pozisyonlar elde ettiğini söyledi.

Ligde alt sıralarda yer alan takımların üsttekilerden puan ya da puanlar kazanabildiğini anlatan Sağlam, "Yerimiz neresi olursa olsun oyuncularımızın moral ve motivasyonlarını üst seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Geniş olmayan kadromuzda her oyuncuyu hazır tutmaya dikkat ediyoruz. Bu hafta oynadığı futbol, verdiği mücadelenin hakkı olmayan bir yerde bulunan takımla karşılaşacağız." şeklinde konuştu.

Sağlam, sonraki maçlara moralli hazırlanmak için Adanaspor'u yenmeleri gerektiğinin altını çizerek, takımda Ahmet Oğuz dışında eksik bulunmadığını kaydetti.

Adanaspor karşısında güzel futbol izlettirmek istediklerini vurgulayan Sağlam, "İnşallah cuma gününü güzel oyun, beraberinde güzel galibiyetle geçirip hem liderliğimizi devam ettirmek hem de gelecek adına taraftarımıza, bizi sevenlere umut aşılamak istiyoruz. Hafta sonunu inşallah bu galibiyetle keyifli şekilde geçirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile Adanaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
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