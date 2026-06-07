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Kocaelispor'a geçici transfer tedbiri getirildi

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Kocaelispor, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle geçici transfer tedbiri uygulandı. Kulüp, sistem entegrasyonunun 12 Haziran'a kadar tamamlanacağını açıkladı.

Kocaelispor'a, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali nedeniyle geçici transfer tedbiri uygulandı.

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali sebebiyle kulübe geçici transfer tedbiri getirildiğini bildirdi.

İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi için gerekli adımların atıldığını aktaran Genç, "Kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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