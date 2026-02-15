Haberler

Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Güncelleme:
Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın yönettiği Kocaelispor, sahasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

  • Kocaelispor, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.
  • Kocaelispor'un golleri 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas tarafından atıldı.
  • Kocaelispor bu galibiyetle 30 puana yükseldi, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın yönettiği Kocaelispor ile Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor,3-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR'DAN 3 GOLLE 3 PUAN

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas kaydetti. Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Kocaelispor, 30 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

